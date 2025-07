Poulsen verabschiedet sich in emotionalem Video von RB Leipzig

Leipzig - Yussuf Poulsen (31) verabschiedet sich in einem emotionalen Video von seinem Verein und seiner Stadt - damit hat RB Leipzig den Weggang des Spielers offiziell gemacht.

Yussuf Poulsen (31) verabschiedete sich in einem Video von seinem Verein - und seiner Stadt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Nach über 12 Jahren endet eine Ära. Rekordspieler Yussuf Poulsen verlässt RB Leipzig. Zum Abschied richtet er bewegende Worte an die Fans, die Stadt und den Klub", so die roten Bullen am Sonntagabend.

Zu dem Clip mit dem Titel "Was am Ende noch zu sagen bleibt" schrieben die Verantwortlichen zudem: "Mach's gut, Legende!"

Mit rührenden Bildern aus seiner Zeit bei RB im Hintergrund richtet sich der 31-Jährige an seine Anhänger: "Jetzt ist die Zeit gekommen, um Tschüss zu sagen."

Die Erinnerungen werde er in seinem Herzen tragen. "Ich bin sehr froh, ein Teil dieser Stadt, ein Teil dieses Vereins gewesen zu sein", so Poulsen.

Leipzig habe auch für den Dänen persönlich eine wichtige Rolle gespielt, ihn geprägt, sei ein Teil von ihm: "Meine Kinder sind hier aufgewachsen, sind hier geboren." Er selbst sei jung in die sächsische Stadt gekommen und habe nun viele Jahre mit seiner Frau in Leipzig gelebt.