Ziele, Spielstil, Kader: Was Ole Werner jetzt mit RB Leipzig vorhat

Leipzig - Ole Werner (37) ist da! Bei seiner offiziellen Vorstellung am Mittwoch versprühte der neue Trainer von RB Leipzig direkt viel positive Energie. Die wird es auch brauchen, um den Klub wieder in die richtige Richtung zu lenken.

Der Trainer: "Die Größe des Kaders jetzt, ist nicht die, mit der wir in die Saison gehen werden. Was die Vorbereitung angeht, sehe ich da keinerlei Probleme. Es wird sicher auch noch was passieren." Trotzdem dürfte klar sein, dass die Rückkehrer Timo Werner (29) und Andre Silva (29) keine Chance haben dürften.

Das soll jetzt auch bei den Rasenballern passieren. In den nächsten Tagen werden die Spieler zu den obligatorischen Tests erwartet, bevor es am Montag dann zum ersten Mal auf den Trainingsplatz geht.

"Dass man ambitioniert ist und sich hohe Ziele steckt, sollte hier so sein. Wir wollen uns wieder für das internationale Geschäft qualifizieren und auch nach oben nicht begrenzen. Das ist der klare Auftrag auch für mich", so der Coach, der laut Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) die Fähigkeit gezeigt hat, "sowohl Mannschaften als auch einzelne Spieler gezielt weiterentwickeln zu können".

Was oft in der letzten Spielzeit moniert wurde: RB hat nicht mehr das auf den Platz gebracht, was sie einst so auszeichnete. Schneller "Überfallfußball", gute Ideen, auch bei tiefstehenden Gegnern. Werner möchte mit seinem Team auf eine Mischung aus dem setzen, was er auch bei Werder und in Kiel hat spielen lassen und den bekannten Tugenden der Roten Bullen.

Der Coach: "Unser Fußball soll aktiv sein, mutig und mit offenem Visier. Wir werden keine Mannschaft sein, die irgendwie abwartet und darauf hofft, dass der Gegner uns den Ball vor die Füße spielt - wir wollen ihn uns holen. Wir werden aktiv etwas dafür tun und eine klare Idee haben."