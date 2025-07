RB Leipzigs neuer Trainer Werner vorgestellt: "Hatte nicht vor, den Verein zu wechseln"

Leipzig - Jetzt hat man das Gefühl, dass es so richtig losgeht. Am Mittwoch stellte sich der neue Trainer von RB Leipzig , Ole Werner (37) zum ersten Mal nach seinem Amtsantritt Anfang Juli den Fragen der Journalisten. Der Ersteindruck: positiv!

RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) mit dem neuen Trainer Ole Werner (37). © Picture Point / Roger Petzsche

Direkt von Beginn an versuchte der ehemalige Coach von Werder Bremen ein gutes Gefühl zu vermitteln.

"Ich hab in der ersten Woche ausnahmslos positive Menschen erlebt. Hab das Gefühl, dass wir alle in die gleiche Richtung arbeiten wollen. Ich freue mich auf das, was demnächst richtig losgeht", so Werner und fügte hinzu:

"Für mich war interessant, dass hier ein Umfeld ist, wo Entwicklung möglich ist. Das ist das, was mich reizt an dieser Aufgabe. Wir sind aber an einem Punkt, wo wir gewisse Dinge verändern wollen."

Dabei war laut dem 37-Jährigen am Ende der letzten Saison nicht unbedingt klar, dass es an der Weser nicht weitergehen würde. Der Verein stellte den Trainer aber Ende Mai frei, nachdem Werner klargestellt hatte, dass er seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

"Ich hatte nicht geplant, in diesem Sommer einen Vereinswechsel vorzunehmen. Aber es ist dann eben so, dass Marcel und RB Leipzig recht zeitig auf mich zugekommen sind. Wir haben dann ein Gefühl dafür entwickelt, ob das passt."