RB bestätigt Gerüchte: Xavi Simons bleibt Leipzig (vorerst) erhalten

Ein weiteres Jahr bleibt Xavi Simons (21) den Bullen erhalten. © RB Leipzig/motivio

Wie RB am Montagvormittag bekannt gab, leihen die Leipziger den 21-Jährigen für ein weiteres Jahr vom französischen Top-Klub Paris Saint-Germain aus. Der Holländer wird bei kommenden Spielen mit der Rückennummer 10 auflaufen.

"Xavi durchläuft an diesem Montag seine medizinischen Tests im Trainingszentrum am Cottaweg und wird anschließend eine erste individuelle Einheit absolvieren", hieß es von Vereinsseite. Am Dienstag wird Simons zudem erstmals wieder mit dem Team trainieren.

Schon seit einigen Tagen hatte es Gerüchte gegeben, der 21-Jährige habe sich für einen Verbleib bei den Bullen entschieden. Eine an Bayern München erteilte Absage bestätigte bereits am Wochenende der stets gut informierte Transfer-Experte Fabrizio Romano (31).

Laut einem Bericht von Bild vom Sonntag habe Leipzigs Superstar am Samstag sowohl Trainer Vincent Kompany (38) als auch Sportvorstand Max Eberl (50) telefonisch über seine Entscheidung informiert.

Leipzig also – und das, obwohl es Romanos Informationen zufolge kurzfristige Anfragen aus der englischen Premier League gegeben habe.