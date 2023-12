RB Leipzig: Amadou Haidara eröffnet eigenes Krankenhaus in Afrika

Leipzig/Kéla - RB-Star Amadou Haidara (25) vergisst seine Wurzeln nicht: In seiner Heimat Mali eröffnet der Mittelfeld-Spieler ein Krankenhaus, das er mithilfe seiner eigenen Stiftung finanziert hat.

Amadou Haidara (25) stammt aus Mali, Afrika. Dort hat er ein Krankenhaus errichten lassen. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie der 25-Jährige auf der Instagram-Seite seiner Stiftung "Fondation Amadou Haidara" verkünden ließ, wird das neue Gesundheitszentrum am Samstag in Kela eröffnet, südlich seiner Heimatstadt Bamako.

Beim Setzen des ersten Steins im Juli 2022 war Haidara selbst anwesend und ließ sich vor Ort die Baustelle zeigen.

Für sein Engagement in der Region wurde Haidara bereits am Mittwoch vom Minister für Jugend, Sport und Bildung in Mali empfangen und geehrt.

Der Mittelfeldstar von RB Leipzig will sich auch weiterhin in Form von Fußballcamps für Kinder und Jugendliche in seiner Heimat starkmachen.

Für die Nationalmannschaft von Mali wird Haidara ab dem 13. Januar beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste auf dem Feld stehen und unter anderem gegen die Teams aus Tunesien oder Namibia treffen.