RB Leipzig, Arsenal, Chelsea: Mühen sich alle um Bayern Münchens Lennart Karl?

Leipzig/München - Er ist aktuell eine der heißesten Aktien in der Bundesliga . Bayern Münchens Lennart Karl (17) sorgte in den letzten Wochen durch überzeugende Leistungen für Aufsehen. Viele sprechen schon vom nächsten Thomas Müller (36) im Trikot des Rekordmeisters. Kaum vorstellbar, dass der Tabellenführer das Juwel abgeben will.

Lennart Karl (17) legt im Moment eine steile Karriere hin. Nicht verwunderlich, dass ihn einige Klubs auf dem Zettel haben. © Sven Hoppe/dpa

Trotzdem brodelt aktuell die Gerüchteküche. Transferexperten wie Ekrem Konur sprechen sogar von einem Interesse seitens des Ligakonkurrenten RB Leipzig.

Der Verdacht liegt nahe: Junge Talente wie aktuell Yan Diomande (18) kommen bei den Sachsen in schöner Regelmäßigkeit auf Einsatzzeit.

Minuten, die Karl bei den Bayern vielleicht in naher Zukunft aufgrund der hohen Star-Dichte nicht so viele bekommen würde, obwohl ihn Trainer Vincent Kompany (39) sogar am Samstag beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen in die Startelf stellte.

Einem Bericht von "CaughtOffside" ist zu entnehmen, dass wohl auch Arsenal London und der FC Chelsea sehr viel dafür tun, Karl den Münchnern wegzuschnappen.