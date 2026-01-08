Fällt RB Leipzigs Bundesligaspiel bei St. Pauli aus?

Leipzig/Hamburg - Eine Woche lang hat sich RB Leipzig im Trainingslager im portugiesischen Almancil auf die ersten Spiele im Jahr 2026 vorbereitet. Nun könnte es im schlimmsten Fall so kommen, dass die Partie bei St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausfällt.

Kann RB Leipzig um Mittelfeldspieler Xaver Schlager (28) am Samstag beim FC St. Pauli antreten? © Soeren Stache/dpa

Es werden spannende Wettertage in Deutschland. Gerade der Norden soll die volle Winter-Breitseite inklusive Sturm abbekommen.

Grund genug für die "Kiezkicker" schon einmal vorsichtig zu verkünden, dass das Spiel gegen die Roten Bullen verschoben werden könnte. "Angesichts der Wetterlage können wir nicht dafür garantieren, dass das Spiel unter den gegebenen Umständen stattfinden kann", heißt es von Seiten des aktuell 16. der Bundesliga.

"Alle Verantwortlichen im Verein arbeiten seit Tagen an verschiedenen Szenarien, um handlungsfähig zu sein und stehen im kontinuierlichen Austausch mit unterschiedlichen Fachleuten, Behörden, DFL, Dienstleistern und vielen weiteren Beteiligten", so die Hamburger weiter. Im schlimmsten Fall könne aber erst am Samstagmorgen ganz sicher gesagt werden, ob das Spiel stattfindet.

Solange machen sich die Verantwortlichen bei den Rasenballern keine großen Gedanken. Auf TAG24-Nachfrage geht der Klub aktuell so an den kommenden Spieltag heran, als würde alles wie geplant stattfinden.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie in Hamburg am Freitagmorgen (9.30 Uhr) wird es dann vielleicht eine neue Wasserstandsmeldung geben.