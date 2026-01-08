Sechs RB-Bubis kommen Traum im Profi-Camp näher: "Davon kannst du dir nichts kaufen!"

Almancil (Portugal)/Leipzig - Neben 23 Profis reisten auch sechs Jugendspieler mit RB Leipzig ins Trainingslager nach Portugal ( TAG24 berichtete vor Ort im Ticker ). Ein großes Privileg für die Youngster, die aber jetzt erst recht Gas geben müssen.

Benjamin Henrichs (28, l.) im Duell mit Nachwuchskicker Samba Konaté (16). © picture point/Sven Sonntag

"Wir sehen in den Spielern etwas und haben die Einschätzung, dass sie von den Jugendspielern, die wir zur Auswahl haben, am ehesten dieses Niveau bringen, das wir im Training haben wollen", sagte Ole Werner (37) zum Auftakt des Camps an der Algarveküste.

Der Coach wollte einige Positionen abgedeckt haben, um etablierte Kicker rausnehmen zu können, wenn bei ihnen die Belastung gesteuert werden muss.

Besonders ein Name fiel bei den Einschätzungen zur Wichtigkeit der Youngster mehrfach: Samba Konaté (16). Der 1,90 Meter große Stürmer kam im Sommer aus dem Nachwuchs von Cavigal Nizza nach Sachsen und überzeugte offenbar auch jetzt die Profis.

"Samba schießt ein Tor im internen Testspiel, hat super tiefe Laufwege und ein gutes Tempo", beobachtete Christoph Baumgartner (26).

Und Benjamin Henrichs (28) lernte den Franzosen in seiner Rehaphase kennen, als dieser gerade Sprinttests im Trainingszentrum absolvierte. "Jetzt ist er bei uns schon mit 16 Jahren dabei - da merkst du, dass da viel Qualität ist."

