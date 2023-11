RB Leipzig brennt in Wolfsburg auf die Revanche: "Fertig, aus!"

Leipzig - Der 31. Oktober war ein trauriger für RB Leipzig . Der zweifache Pokal-Champion flog bereits in der 2. Runde beim VfL Wolfsburg raus ( 0:1 ). Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt's zur Revanche.

Rose jedenfalls ist zuversichtlich, da in der bisherigen Saison "viele Dinge sehr, sehr ordentlich" gemacht wurden. Verbesserungsmöglichkeiten sieht er in Intensität und Positionierung und würde gern die Phasen verlängern, "in denen wir gut sind, Spiele früher zu machen und Gegner nicht mehr ins Spiel kommen lassen".

Nach den Pleiten in Wolfsburg und vier Tage später in Mainz (0:2) folgten vor der Länderspielpause Erfolge in Belgrad (2:1) und gegen Freiburg (3:1). Die Siegeswelle soll nun auch die Wölfe erfassen.

Nicolas Seiwald (22, M.) hat laut RB-Trainer Marco Rose (47) ein "gutes Länderspiel" gegen Deutschland (hier Serge Gnabry, 28, r.) gezeigt. © Christian Charisius/dpa

Vor allem offensiv läuft es bei den Leipzigern in dieser Saison richtig gut. Mit bislang 28 Toren in elf Spielen spielt man die zweitbeste Bundesliga-Runde. Nur in der Saison 2019/20 war man ein Tor besser.

Bei weiteren Treffern nicht mithelfen kann allerdings Timo Werner (27). Der ausgebootete Angreifer hat muskuläre Probleme im Adduktorenbereich, fällt für Samstag aus. Sturmkollege Benjamin Sesko (20) hat auf der Länderspielreise mit Slowenien einen Schlag im Nacken abbekommen und seitdem Rückenprobleme. Rose ist bei ihm aber "positiv optimistisch".

Sprunggelenkprobleme plagen Kevin Kampl (33), der aber auch einsatzfähig sein dürfte. Ebenso wie Österreicher Nicolas Seiwald (22), der unter Rose noch nicht wirklich zum Zuge kam, im Spiel gegen Deutschland (2:0) aber auf sich aufmerksam machte, was auch dem RB-Coach imponierte.

Seiwald genieße am Cottaweg "volles Vertrauen, auch wenn es sich noch nicht in Spielzeiten ausgedrückt hat. Aber wir wissen, was er imstande ist zu leisten. In der Bundesliga hat es bis hierhin noch nicht so gefruchtet - aber das wird kommen und das wissen wir und er auch." Vielleicht ja schon am Samstag?