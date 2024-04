RB Leipzig dank Super-Openda zurück in der Spur: "Das ist schon unorthodox!"

Xaver Schlager (26) glücklich: "Wenn wir so weiterspielen und die Spiele gewinnen, dann kommen wir in die Champions League. Das frühe Tor hilft, macht den Kopf freier, man ist entspannter, man weiß, dass man schon ein Tor hat. Man sieht es ja: Dann wird unser Spiel ganz gefährlich, wir waren druckvoll, spielen nach vorn und hatten viele Chancen."

SCF-Coach Christian Streich (58) zeigte sich nach der Partie sehr selbstkritisch. © Philipp von Ditfurth/dpa

Auf der Gegenseite dagegen Ernüchterung. Nach dem 3:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbach war die RB-Klatsche nun schon ein heftiger Dämpfer.

SCF-Coach Christian Streich (58) der am Ende der Saison aufhören wird, nahm die Niederlage größtenteils auf seine Kappe.

"Ich habe mich zu sehr leiten lassen vom Gladbach-Spiel. Ich habe personell und taktisch die falsche Herangehensweise gewählt. Dann machen wir individuelle Fehler, haben schlecht verteidigt. Der Hauptteil der Niederlage in dieser Form liegt bei mir. Und dann haben wir es auf dem Platz in ein paar Szenen schlecht verteidigt, in denen wir hoffnungslos in Rückstand geraten", so der 58-Jährige.

Beim SV Darmstadt 98 am kommenden Sonntag wollen es er und sein Team besser machen.