RB Leipzig fährt nicht nach Berlin! Klopps Kabinen-Rede verpufft

Stuttgart/Leipzig - Während für Sebastian Hoeneß (42) mit dem Einzug ins Pokalfinale ein Traum in Erfüllung gegangen ist, ist der Trainerwechsel bei RB Leipzig vorerst verpufft. Zsolt Löw (45) hat das erste Ziel verpasst - und ist trotzdem nicht komplett unzufrieden.

Zsolt Löw (45) hat sein erstes Pflichtspiel mit RB Leipzig verloren. © Picture Point/Roger Petzsche

Turbulente Tage liegen hinter den Roten Bullen. Nach der Entlassung von Marco Rose (48) am Sonntagvormittag und Löws Installation als Feuerwehrmann galt es am Mittwoch, mit einem Sieg beim VfB Stuttgart ins Pokalfinale einzuziehen.

Trotz einer Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Wochen und eines sehr ansehnlichen Auftritts, ging RB beim 1:3 leer aus.

Beim Stand von 0:1 zur Halbzeit machte sich der anwesende Jürgen Klopp (57) auf den Weg in die Kabine, sprach zu Löw und Mannschaft. "Er hat seine Eindrücke gesagt, was er von der Tribüne gesehen hat und dass viele, viele gute Sachen dabei waren und uns ermutigt, dass wir in vielen Bereichen schon Fortschritte gemacht haben", verriet Löw bei Sport1.

Die Ansprache des Head of Global Soccer von Red Bull half letztlich nichts, Leipzig musste Stuttgart ins Finale ziehen lassen und verpasste das Endspiel gegen den drittklassigen Sensations-Finalisten Arminia Bielefeld.