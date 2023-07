RB Leipzig (fast) wieder komplett: Halstenbergs Wechsel nach Hannover fix!

Leipzig - Viel los beim öffentlichen Training von RB Leipzig am Mittwochvormittag! Vor dem Start ins Trainingslager am Donnerstag standen die Rückkehrer aus den Nationalteams bei den Roten Bullen nun auch endlich auf dem Platz. Aber ein Kicker fehlte plötzlich.

Marcel Halstenberg (31) wurde am Mittwoch zunächst für Vertragsgespräche freigestellt. Am Abend stand schließlich fest, dass er zu Hannover 96 wechselt. © Picture Point / Roger Petzsche

Marcel Halstenberg (31) wurde für Vertragsgespräche freigestellt und trainierte nicht mit dem Team mit. Was klar ist seit einigen Wochen: Den Familienmensch zieht es zurück in seine Heimat in die Nähe von Hannover.

RB bestätigte das am Mittwochabend schließlich: "Danke, Halste! Ein besonderer Spieler verlässt unseren Verein! Marcel Halstenberg wechselt nach acht Jahren bei RB Leipzig in seine Heimat zum Zweitligisten Hannover 96", hieß es via Twitter.

Zuletzt waren nur noch Details zu klären. Im Gespräch soll eine Ablösesumme von unter einer Million Euro gewesen sein- und damit unter Marktwert. Dennoch ließen die Sachsen den verdienten Spieler nach acht gemeinsamen Jahren ziehen.

Ob das auch auf Josko Gvardiol (21) zutrifft, ist noch unklar. Der Kroate trainierte am Mittwoch vor 450 Fans ganz normal mit dem Team mit. Zuletzt wurde es ruhig um seine Situation.

Manchester City will den Verteidiger wohl unbedingt haben, müsste dafür aber mindestens 100 Millionen Euro auf den Tisch legen und den 21-Jährigen somit zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten machen.

Bis es so weit ist, fliegt Gvardiol aber ganz so wie geplant ins Trainingslager mit.