RB Leipzig und Gvardiol: Von "wir planen mit Josko definitiv" zum teuersten Verteidiger aller Zeiten!

Leipzig - Ist der Sensations-Transfer bald in Sack und Tüten? RB Leipzigs Josko Gvardiol (21) kann sich ein Engagement bei Manchester City offenbar ziemlich gut vorstellen - und zwar schon ab diesem Sommer!

Josko Gvardiol (21) möchte offenbar zu Manchester City. Dafür müssen die "Sky Blues" ihn aber wohl zum teuersten Verteidiger aller Zeiten machen. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie bereits berichtet, gibt es zwischen dem Kroaten und den "Sky Blues" offenbar bereits eine mündliche Einigung. Der Klub von Trainer Pep Guardiola (52) hat mit dem Nationalspieler dem Vernehmen nach einen langfristigen Vertrag ausgehandelt. Jetzt muss nur noch sein aktueller Verein mitspielen - die Roten Bullen. Und da wird es interessant.

Denn die Sachsen haben alle Zügel in der Hand. Gvardiol dürfte erst im nächsten Jahr für eine festgeschriebene Ablösesumme von 110 Millionen Euro gehen. Sprich, dass er diesen Sommer schon wechseln kann, würde unter Umständen sogar noch mehr Geld kosten.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano (30) berichtet, sind die Rasenballer wohl ab 100 Millionen Euro gesprächsbereit. In der kommenden Woche will der englische Meister in die Offensive gehen und Gespräche mit der Vereinsführung des Bundesligisten aufnehmen.

Mit im Gepäck: Eine erste Offerte über 90 Millionen Euro zuzüglich Boni, die die Leipziger aber vermutlich ablehnen würden, obwohl diese Summe Gvardiol bereits zum teuersten Verteidiger aller Zeiten machen würden. Den aktuellen Rekord hält noch immer Harry Maguire (30), der 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United wechselte.