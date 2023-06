RB Leipzig feiert ausgelassen den Gewinn des DFB-Pokals - ohne Silva!

Leipzig - Um die 30.000 Fans feierten am Sonntag mit der Mannschaft von RB Leipzig den Gewinn des DFB-Pokals . Auf der Festwiese präsentierten die Spieler stolz den Pott, richteten mehrere Reden an ihre Anhänger. Doch einer fehlte komplett.

Andre Silva (27) war nach seiner Verletzung nicht beim DFB-Pokalfinale dabei. Auch bei der Siegesfeier von RB Leipzig fehlte er. © Picture Point / Roger Petzsche

"Ein einzelner schafft niemals irgendwas im Leben. Aber als Einheit schafft man alles zusammen. Behaltet das bei. Ich verspreche euch eine Sache: Diese Mannschaft wird zu so Großem imstande sein in den nächsten Jahren. Wir als Mannschaft lieben euch alle", ließen beispielsweise die Worte von Mittelfeldmann Kevin Kampl (32) die Herzen der Fans höher schlagen.

Seine Mitspieler im Hintergrund grinsten breit und bedeckten die Worte des 32-Jährigen mit Applaus. Bis auf Andre Silva (27). Der war nämlich nicht da.

Das lag wohl in erster Linie an seinem Muskelbündelriss, den er sich am vergangenen Sonntag im Training zugezogen hatte. Damit er so schnell wie möglich wieder auf den Platz kommt, befindet er sich aktuell bereits zur Reha in seiner Heimat - und verzichtete dafür darauf, mit der Mannschaft zu feiern.

Auf Instagram kündigte der Stürmer zwar an, dass er "diesen Rückschlag überwinden" und in der nächsten Saison wieder stärker zurückkommen möchte.

Die Zeichen sehen aber klar danach aus, dass er das Trikot der Roten Bullen wohl nicht mehr tragen wird.