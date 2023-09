RB Leipzig gegen Bayern München im Liveticker: Ausgleich im Spitzenspiel!

Sky-Experte Dietmar Hamann (50) hat die Sachsen für das konsequente Handeln beim Thema Max Eberl gelobt. "Wenn die Leipziger vor so einem Spiel einen solchen Schritt machen, finde ich es gut und richtig. Es zeigt der Mannschaft, dass, wenn man nicht richtig an Bord ist, muss man gehen", so der 50-Jährige am Samstag bei der Bundesliga-Vorberichterstattung.

Den möglichen Wechsel des Managers zum Rekordmeister sieht Hamann unterdessen kritisch. Besser sei es gewesen, eigene Leute, die das typische "Mia san Mia"-Gefühl mitbringen, erfolgreich zu integrieren.