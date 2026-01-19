Mit fetter Ausstiegsklausel! RB Leipzig scharf auf diesen Schlager-Ersatz

Leipzig - Suleman Sani (19) ist gekommen, Timo Werner (29) soll noch in die USA wechseln. Ansonsten sind die Transfer-Aktivitäten von RB Leipzig im Januar mager. Angeblich wird im Hintergrund aber schon an einem Deal für den Sommer gewerkelt.

Rocco Reitz (23, l.), hier gegen den Ex-Leipziger Xavi Simons (22), soll Transferziel der Roten Bullen sein. © Federico Gambarini/dpa

"Sky" berichtet, dass Rocco Reitz (23) "das Top-Transferziel bei den Sachsen" sei. Sein bis 2028 laufender Vertrag soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro beinhalten.

Neben Jürgen Klopp (57) sollen demnach auch alle anderen RB-Verantwortlichen Reitz gern verpflichten - als Ersatz für Kevin Kampl (35, Karriereende) und dem möglicherweise im Sommer ablösefrei wechselnden Xaver Schlager (28).

Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach ist jetzt in der dritten Saison unumstrittener Stammspieler in der Fohlen-Elf, kommt für die Profis auf 90 Einsätze, in denen ihm acht Tore und sieben Vorlagen gelangen.

Mit 17 Millionen Euro ist Rocco Reitz wertvollster Spieler im Gladbacher Kader, gefolgt vom Trio Tim Kleindienst (30), Franck Honorat (29) und Robin Hack (27), die laut transfermarkt.de auf je 12 Millionen kommen.