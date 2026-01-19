Kampl spricht nach RB-Abschied über Schicksalsschläge: "Da bricht dir alles unter den Füßen weg"

Leipzig - Kevin Kampl (35) hat erstmals ausführlich über den plötzlichen Tod seines älteren Bruders Seki gesprochen. Der ehemalige Bundesliga -Profi löste Anfang des Jahres wegen des privaten Schicksalsschlags seinen Vertrag bei RB Leipzig auf und kündigte sein Karriereende an .

Kevin Kampl (35) beendet aus privaten Gründen seine Karriere. Kurz vor dem Anpfiff gegen den FC Bayern München am Samstag wurde der Spieler von RB Leipzig verabschiedet. © Picture Point / Roger Petzsche

"Die letzten zweieinhalb Monate waren die bisher schlimmsten meines Lebens", sagte der 35-Jährige nun im "Bild"-Interview.

Die Leidenszeit begann am 22. Oktober, als seine Familie Seki nicht erreichen konnte und Kampl direkt in seine Heimat nach Solingen reiste.

Dort angekommen "hatte ich die schreckliche Nachricht auf dem Handy. Ich bin ins Krankenhaus, vor dem 100 alte Freunde standen, und konnte mich noch von Seki verabschieden", berichtete Kampl. "Es war ein Herzinfarkt. Du siehst deinen Bruder da liegen, mit dem du eine Woche zuvor noch Arm in Arm auf Mallorca Geburtstag gefeiert hast. Da bricht dir alles unter den Füßen weg."

Als der in Solingen geborene und aufgewachsene Kampl Mitte November das erste Mal wieder in Leipzig war, merkte er, dass er seine Karriere beenden möchte. "Ich saß mit meiner Frau in der Küche und wir haben uns beide angeguckt und gesagt: 'Wir müssen nach Hause gehen.' Was bringt das jetzt hier, wenn du woanders viel mehr gebraucht wirst?"