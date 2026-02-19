Ist RB Leipzig wirklich bereit für ein Top-Team? "Wollen dem BVB die zweite Saison-Niederlage zufügen"

Leipzig - Jetzt wäre es an der Zeit für ein echtes Ausrufezeichen! RB Leipzig empfängt am Samstagabend zum Topspiel Borussia Dortmund in der Red Bull Arena (18.30 Uhr/Sky). Nach zuletzt schwierigen Ergebnissen ( 1:2 gegen Mainz, 2:2 gegen Wolfsburg) wäre ein Sieg gegen eine Spitzenmannschaft für die Sachsen extrem wichtig.

RB will den Anschluss an die Champions-League-Plätze halten. Ein Sieg gegen den BVB würde dabei helfen. © Picture Point / Roger Petzsche

Vor allen Dingen, damit man den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht verliert. Die Konkurrenten in der Bundesliga haben allesamt vermeintlich leichtere Gegner vor der Brust, könnten weiter davonziehen.

"Sie sind eine Top-Mannschaft und spielen extrem erfolgreichen und stabilen Fußball. Sie sind gut bei Standards und im Umschaltspiel. Das spricht für die Arbeit von Niko Kovac. Auf uns wartet ein Top-Gegner und wir wollen dem BVB die zweite Saisonniederlage zufügen", so RB-Coach Ole Werner (37) am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Schwarz-Gelb konnte unter der Woche sogar noch einmal mehr Selbstvertrauen tanken. In der Königsklasse setzten sich die Dortmunder gegen Atalanta Bergamo mit 2:0 durch und schafften sich damit eine sehr gute Ausgangssituation für das Rückspiel.

In der Liga ist der BVB gefühlt die einzige Mannschaft, die dem FC Bayern München im Meisterschaftskampf noch gefährlich werden könnte. Ein dickes Brett also.

Auf der anderen Seite die Rasenballer, die in den vorigen Partien eben nicht die Punkte holen konnten, die nötig sind. Dafür gab es zuletzt sogar von ganz oben Kritik. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (50) forderte öffentlich die Champions League.

Die passende Antwort wären drei Punkte gegen Dortmund. Werner: "Wir sind nicht dafür bekannt, abwartend zu spielen, und das werden wir auch gegen Dortmund nicht tun. Wichtig ist, dass wir im Ballbesitz und in den Umschaltsituationen sauber bleiben."