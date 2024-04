RB Leipzig gegen Dortmund: Wird aus einem Spitzenspiel eine Partie um nichts?

Leipzig - RB Leipzig empfängt am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund im eigenen Rund. Vierter gegen Fünfter, Kampf um die Champions League müsste eigentlich groß über dem Duell stehen. Doch irgendwie ist es das nicht mehr.

Für RB Leipzigs Marco Rose (47) ist es am Samstag auch das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub. © Picture Point / Roger Petzsche

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit reicht in diesem Jahr auch der fünfte Rang in der Tabelle für die Königsklasse. Und der ist weder dem BVB noch den Rasenballern noch zu nehmen.

Heißt im Klartext: Um mehr als Prestige zwischen zwei Teams, die sich über den gesamten Saisonverlauf tabellarisch gekampelt haben, scheint es nicht zu gehen.

Vielmehr denkt die Borussia vermutlich schon an das Champions-League-Halbfinale am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain. RB hingegen macht sich schon vermehrt Gedanken über das kommende USA-Trainingslager und den zukünftigen Kader.

Ist die Luft also raus? Vielleicht, die Zuschauer dürfen womöglich trotzdem ein heißes Aufeinandertreffen unter Leipzigs Sonne erwarten.

Trainer Marco Rose (47) weiß um die Qualitäten seines Ex-Klubs: "Die Dortmunder haben unglaublich viel Offensivpower, haben gute 1-gegen-1 Spieler am Flügel und tiefe Achter. Wir müssen da echt viel und gut verteidigen, müssen viele Meter machen. Der BVB ist in Form und in Champions-League-Verfassung. Aber wir wissen, wo sie verwundbar sind, und wir wissen um unsere eigenen Stärken."