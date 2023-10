RB Leipzig gegen Köln: Ob es so herzlich auch auf dem Feld wird?

Leipzig - Tabellenfünfter gegen Relegationsplatz 16: Auf dem Papier ist RB Leipzig am Samstagabend gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky) klarer Favorit. Doch nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche reisen die Geißböcke mit breiter Brust zur Red Bull Arena an. Die Sachsen sind gewarnt.

In der Vorsaison gab es in den beiden Duellen zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln jeweils keinen Sieger. In der Red Bull Arena spielte man 2:2, in Köln 0:0. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Es wird ein sehr intensives und offenes Spiel gegen Köln. Es wird viel hin und her gehen. Da müssen wir hellwach sein und die Konter-Situationen besser verteidigen als am Mittwoch", so RB-Coach Marco Rose (47) am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Was er meint: Beim 3:1-Sieg am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad hat ihm bei Weitem nicht alles gefallen. Beim Stand von 1:0 bettelte sein Team fast um den Ausgleich, leistete sich einige fahrlässige Fehler.

Dinge, die man sich gegen spielstarke Kölner nicht erlauben darf. Rose: "Die Fehler, die wir in der Positionierung gemacht haben, haben wir gemacht, weil wir viel wollten. Weil wir anschieben wollten, aber wichtig ist, und das müssen wir mitnehmen aus dem Spiel, natürlich, dass wir auch eine klare defensive Struktur auf mögliche Ballverluste haben."

In den letzten beiden Begegnungen gegen den Bundesliga-Konkurrenten langte es jeweils nur für ein Remis. Möchten die Rasenballer weiter oben mitspielen, darf man nicht schon wieder Punkte wie gegen den VfL Bochum (0:0) liegenlassen.

Auf der anderen Seite hat aber auch der Effzeh genügend Gründe zu punkten. "Wir haben eine ganze Menge zu tun, um da unten rauszukommen. Wir haben jetzt vier Punkte, das ist immer noch zu wenig", so Kölns Trainer Steffen Baumgart (51).

Gerade seine Offensive macht ihm Sorgen. Sieben Treffer aus acht Spielen sind schon etwas dürftig.