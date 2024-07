RB Leipzig hat in einem Monat das erste Pflichtspiel, doch noch ist kaum einer da

Leipzig - In genau einem Monat bestreitet RB Leipzig in der 1. DFB-Pokal-Runde gegen Rot-Weiss Essen das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Schaut man sich momentan das Training der Sachsen an, wäre der Kader für das Match sehr knapp. Noch sind nicht viele Kicker von Trainer Marco Rose (47) am Cottaweg gelandet.