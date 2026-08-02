02.08.2026 13:11 RB Leipzig im Trainingslager: Fans da, erstes Training und Meet & Greet!

RB Leipzig verbringt knapp eine Woche im österreichischen Saalfelden, um sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. TAG24 ist für Euch live dabei.

Von Michi Heymann

Saalfelden - Knapp eine Woche lang bereitet sich RB Leipzig im Trainingslager im österreichischen Saalfelden auf die kommende Saison vor. Unter anderem neun Trainingseinheiten sind geplant. Den Abschluss bildet ein Testspiel bei Leeds United. TAG24 ist für Euch in Österreich mit dabei.

Gut gelaunt machte sich Willi Orban (33) am Samstag mit seinen Mannschaftskollegen Richtung Leipziger Flughafen auf. © RB Leipzig Mit einem 4:0 gegen Verl verabschiedeten sich die Roten Bullen am Samstag aus Leipzig. Eine Chartermaschine brachte die Rasenballer schließlich am Abend nach Österreich, wo es in ein für die Messestädter bekanntes Hotel ging. Für die Sachsen ist das Gut Brandlhof in Saalfelden nämlich kein unbekannter Ort: Bereits in der Sommervorbereitung auf die Saison 2021/22 absolvierte die Mannschaft dort ihr Trainingslager. Den Trainingslager-Ticker von TAG24 gibt es hier zum Nachlesen.

2. August, 13.07 Uhr: Vollgepackter Tag mit erstem Training für RB Leipzig

Schöne Sonne in Saalfelden, einige Fans von RB Leipzig zogen am Sonntagvormittag durch die Stadt, um mit Blick auf das Bergpanorama ein Eis zu essen. Am Nachmittag um 16 Uhr werden wohl aber alle am Gut Brandlhof beim ersten Training der Sachsen dabei sein. Lohnt sich, da im Anschluss zunächst Marcel Schäfer bei einer Talkrunde Einblicke in aktuelle Themen rund um die Roten Bullen geben wird und danach die Fans bei einem Meet & Greet die Gelegenheit haben werden, ein paar Spieler persönlich kennenzulernen. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter hält. Am frühen Abend sind wie am Samstag auch Gewitter gemeldet.

RB Leipzig hat es sich am Gut Brandlhof inzwischen gemütlich gemacht. Am Nachmittag geht es zur ersten Trainingseinheit auf den Rasen. © RB Leipzig

2. August, 7.30 Uhr: Wechsel von Peter Gulacsi steht unmittelbar bevor

Die Rasenballer absolvieren am Sonntagnachmittag um 16 Uhr das erste öffentliche Training im Trainingslager in Saalfelden. Anschließend wird es eine Talkrunde mit Marcel Schäfer und ein Meet & Greet mit der Mannschaft für die mitgereisten Fans geben. Dort nicht dabei sein wird Peter Gulacsi, der den Weg nach Österreich gar nicht erst mit angetreten ist. Sein Wechsel zum FC Villarreal scheint nur noch Formsache zu sein. Eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen stehen im Raum. Sollte nicht noch etwas Unerwartetes passieren, werden die Sachsen ihrem verdienten Spieler keine Steine in den Weg legen.

Tormann Peter Gulacsi, hier noch bei einem Training zuletzt am Cottaweg, ist gar nicht erst mit nach Österreich geflogen. Sein Wechsel könnte jetzt sehr schnell über die Bühne gehen. © Picture Point / Sven Sonntag

1. August, 20.57 Uhr: Anreisetag für RB Leipzig beendet

Der Samstag ist vorüber. Testspiel in Leipzig und anschließender Flug nach Salzburg, der Anreisetag war nicht ohne. Die Roten Bullen werden den Samstag nun in Salzburg ausklingen lassen. Am Sonntagnachmittag geht es dann mit einer öffentlichen Trainingseinheit auf dem Gelände des Gut Brandlhof in Saalfelden zur Sache. Die mitgereisten Fans dürfen sich also auf einen Auftritt des Teams freuen.

Mit guter Laune im Gepäck hat RB Leipzig den Anreise-Samstag beendet. © RB Leipzig

1. August, 20 Uhr: RB Leipzig in Salzburg gelandet

Nach einem langen Tag sind die Roten Bullen mittlerweile in Österreich angekommen. Nach einem kurzen Flug landete die Maschine in Salzburg. Mit dem Bus geht es nun weiter ins Mannschaftshotel.

Ungemütliches Wetter inzwischen auch in Österreich. © RB Leipzig

1. August, 16.19 Uhr: Yan Diomande nicht mit an Bord