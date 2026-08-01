01.08.2026 16:36 RB Leipzig im Trainingslager: Schon die erste Überraschung vor dem Start!

RB Leipzig verbringt knapp eine Woche im österreichischen Saalfelden, um sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. TAG24 ist für Euch live dabei.

Von Michi Heymann

Saalfelden - Knapp eine Woche lang bereitet sich RB Leipzig im Trainingslager im österreichischen Saalfelden auf die kommende Saison vor. Unter anderem neun Trainingseinheiten sind geplant. Den Abschluss bildet ein Testspiel bei Leeds United. TAG24 ist für Euch in Österreich mit dabei.

Gut gelaunt machte sich Willi Orban (33) am Samstag mit seinen Mannschaftskollegen Richtung Leipziger Flughafen auf. © RB Leipzig Mit einem 4:0 gegen Verl verabschiedeten sich die Roten Bullen am Samstag aus Leipzig. Eine Chartermaschine bringt die Rasenballer schließlich am Abend nach Österreich, wo es in ein bekanntes Hotel geht. Für die Sachsen ist das Gut Brandlhof in Saalfelden nämlich kein unbekannter Ort: Bereits in der Sommervorbereitung auf die Saison 2021/22 absolvierte die Mannschaft dort ihr Trainingslager. Den Trainingslager-Ticker von TAG24 gibt es hier zum Nachlesen.

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