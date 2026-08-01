RB Leipzig im Trainingslager: Schon die erste Überraschung vor dem Start!
Saalfelden - Knapp eine Woche lang bereitet sich RB Leipzig im Trainingslager im österreichischen Saalfelden auf die kommende Saison vor. Unter anderem neun Trainingseinheiten sind geplant. Den Abschluss bildet ein Testspiel bei Leeds United. TAG24 ist für Euch in Österreich mit dabei.
Mit einem 4:0 gegen Verl verabschiedeten sich die Roten Bullen am Samstag aus Leipzig. Eine Chartermaschine bringt die Rasenballer schließlich am Abend nach Österreich, wo es in ein bekanntes Hotel geht.
Für die Sachsen ist das Gut Brandlhof in Saalfelden nämlich kein unbekannter Ort: Bereits in der Sommervorbereitung auf die Saison 2021/22 absolvierte die Mannschaft dort ihr Trainingslager.
Den Trainingslager-Ticker von TAG24 gibt es hier zum Nachlesen.
1. August, 16.19 Uhr: Yan Diomande nicht mit an Bord
Erste (kleine) Überraschung des Trainingslagers, obwohl es noch nicht einmal losgeht.
Yan Diomande, der auch beim 4:0-Testsieg gegen den SC Verl nicht dabei war, wird nicht mit nach Saalfelden fliegen. Der Ivorer fehlte wegen eines Infekts und soll die Mannschaft im Trainingscamp nicht anstecken. Laut Vereinsangaben soll er aber nachkommen, sobald er sich besser fühlt. Wie sehr aber auch der bevorstehende Wechsel zu Real Madrid bei den Planungen eine Rolle spielt, lässt sich schwer sagen.
Peter Gulacsi sitzt ebenfalls nicht mit im Flieger, weil er kurz vor einem Wechsel zum FC Villarreal steht. Antonio Nusa wird später ins Trainingslager dazustoßen, da er am längsten bei der WM aktiv war und noch Urlaub hat.
Titelfoto: RB Leipzig