RB Leipzig: In der "kleinen Burg" zurück zum Erfolg?

Vor der neuen Darmstädter Haupttribüne hat RB Leipzig noch nicht gespielt. © Hasan Bratic/dpa

"Gegen Bochum, in Darmstadt - alles unangenehme Aufgaben", sagte RB-Trainer Marco Rose (47) auf der Pressekonferenz über den letzten und kommenden Gegner.

Die Hessen seien "gute Jungs", verfolgen unter Coach Torsten Lieberknecht (50) einen "guten Plan. Sie haben sich mittlerweile in der Bundesliga gefunden. Am Anfang mit einer gewissen Unsicherheit und vielen langen Bällen, mittlerweile auch mit mutigem Fußball, einem spielstarken Mittelfeld, Tempo, Physis - also alles dabei, was man als Aufsteiger in die Waagschale werfen kann."

In Darmstadt, die solide sieben Punkte aus den ersten sieben Partien holten - sechs davon aus den vergangenen beiden - erwarte den Pokalsieger "schon 'ne Aufgabe", machte Rose klar. "Sie haben Selbstvertrauen, zwei Spiele hintereinander gewonnen, Leipzig kommt. Das bedeutet, wir müssen dagegenhalten."

Hinzu kommt mit dem nach Fertigstellung des Umbaus Ende 2022 nun 17.810 Zuschauern fassenden Merck-Stadion am Böllenfalltor ein Ass im Ärmel der Lilien. Rose: "Tolles, kleines Fußballstadion, was sie sich da gebaut haben. Ich war noch nie da, hab aber das Gefühl, dass es so ähnlich ist wie Mainz damals: So 'ne kleine Burg, wo richtig Stimmung ist."