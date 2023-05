RB Leipzig kann gegen Bremen Heimsieg-Rekord einstellen! Rose mahnt vorab zur Vorsicht

Leipzig - Nächste Herausforderung im Kampf um die Champions League ! Um den Platz unter den Top 4 der Bundesliga weiter abzusichern, will RB Leipzig am heutigen Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen (17.30/DAZN) unbedingt einen Sieg holen. Doch nicht nur für RB geht es um viel.

Zwar hat Bremen noch nie in Leipzig gepunktet und von den bisherigen elf Aufeinandertreffen in der Liga auch nur zwei für sich entscheiden können, zuletzt im Mai 2019 an der Weser (2:1).

Abgesehen vom langzeitverletzten Peter Gulacsi (33) sollten Rose alle RB-Profis zur Verfügung stehen, um den Sieg zu holen. © Jan Woitas/dpa

Bremen muss hingegen weiter auf Torjäger Niclas Füllkrug (30) verzichten. Der Nationalspieler fällt weiter wegen Problemen an der Wade aus, die ihm schon seit einigen Wochen zu schaffen machen.

"Er hat nach wie vor Probleme, sobald die Bewegungen dynamischer werden", sagte Werder-Coach Ole Werner (35) am Freitag. "Hinzu kommt, dass er diese Woche auch noch krank war, das hat auch nicht geholfen."

Personalprobleme haben die Bremer aktuell zudem in der Defensive. Für Amos Pieper (25) ist die Saison beendet, der Verteidiger muss am Sprunggelenk operiert werden. Zudem droht Milos Veljkovic (27) auszufallen. Der serbische Nationalspieler hat Leistenbeschwerden und konnte am Freitag nicht mit dem Team trainieren.

Ein Sieg gegen Bremen würde für RB einen großen Schritt in Richtung Königsklasse bedeuten. Weil Verfolger SC Freiburg am Samstag bereits gegen Union Berlin Punkte gelassen hat, braucht es dann nur noch einen weiteren Sieg in den kommenden Spielen gegen Bayern und Schalke, um sich den Einzug in die Champions League zu sichern.

Doch damit nicht genug: Gewinnt RB an diesem Sonntag gegen Bremen, würden die Sachsen den Vereinsrekord aus der Premieren-Saison 2016/17 mit zwölf Heimsiegen egalisieren. Mit einem weiteren Sieg gegen Schalke ist sogar ein Bestwert möglich.