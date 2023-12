RB Leipzig lässt unglaubliche Chancen liegen und darf gegen Heidenheim trotzdem jubeln

Leipzig - Der 1. FC Heidenheim hat sich in dieser Saison gegen größere Bundesliga-Klubs bereits teuer verkauft. Auch gegen RB Leipzig machte es der vermeintliche Underdog lange Zeit spannend, weil die Rasenballer unfassbar viele dicke Chancen sträflich liegen ließen. Am Ende steht aber ein 2:1 (2:1), das die Roten Bullen nach zuletzt zwei Niederlagen aufatmen lässt.

RB hatte im ersten Durchgang locker die Chance auf fünf Tore. Vor dem Kasten flatterten aber offenbar die Nerven. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Sachsen starteten mit viel Power in die Partie und hätten nach zehn Minuten durchaus schon 3:0 führen können. Heidenheim wirkte defensiv teilweise total überfordert, sodass Coach Frank Schmidt frühzeitig sein System umstellen musste.

Doch in der Phase, wo sich die Gäste gerade etwas stabilisierten, gab es plötzlich Elfmeter. Norman Theuerkauf hatte Lois Openda im Strafraum getroffen. Der Gefoulte trat selbst an und traf sicher rechts unten zum 1:0 (29.).

In der Folge hatten die Hausherren aber mal so alles im Griff. Das Tempo der Rasenballer war viel zu hoch für den FC. Trotzdem sah es lange Zeit nach einer knappen 1:0-Pausenführung aus.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff startete David Raum über links aber noch einen Angriff. Der Nationalspieler setzte sich prima gegen zwei Gegenspieler durch und hatte dann auch noch das Auge für den eingelaufenen Yussuf Poulsen, der das Leder aus sehr kurzer Distanz irgendwie ins kurze Eck drückte (44.).

Dank netter Unterstützung von Schiedsrichter Christian Dingert, der zuvor ein Foul an einem RB-Spieler nicht gesehen hatte, kam Heidenheim noch einmal zu einer Ecke. Jan-Niklas Beste trat an und fand Benedikt Gimber in der Mitte, der den überraschenden Anschluss machte (45.+2).