RB Leipzig muss Monate auf Kapitän Orban verzichten! Auch Olmo fällt aus

RB-Kapitän Willi Orban (30) fällt aufgrund einer Knieverletzung für mehrere Wochen aus. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Orban war beim Testspiel zwischen Ungarn und Tschechien (1:1) am Sonntag nach 60 Minuten ausgewechselt worden.

Dabei war die Rede zunächst lediglich von "müden Beinen". Am Dienstag teilte RB dann mit, dass sich das Ganze tatsächlich deutlich ernster gestaltet, als zunächst angenommen. Demnach hatte sich der Verteidiger am rechten Knie verletzt. Eine genaue Diagnose wurde zwar nicht genannt. Der Klub teilte jedoch mit, dass Orban für circa zehn Wochen ausfällt.

Auch zu Dani Olmo, der sich in der EM-Qualifikation zwischen Spanien und Georgien (7:1) ebenfalls am Knie verletzt hatte, gab es Neuigkeiten. Der 25-Jährige müsse mindestens in dieser Woche das Training aussetzen, hieß es. Darüber hinaus werde er auch in einigen Spielen fehlen. Wie viele Partien Leipzig ohne den Mittelfeldspieler auskommen muss, blieb zunächst offen.

Für Olmo stehen für das Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg drei Alternativen parat. Der Österreicher Christoph Baumgartner, der Portugiese Fabio Carvalho sowie der schwedische Routinier Emil Forsberg können die Rolle des 25-Jährigen einnehmen.