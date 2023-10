RB Leipzig nach 6:0 nur kurz happy: Wieder Sorgen wegen "sehr bitterer" Olmo-Verletzung

Leipzig - Ein Halbes Dutzend schenkte RB Leipzig dem 1. FC Köln beim 6:0-Kantersieg am Samstagabend ein. Die Fans feierten ihr Team, doch Dani Olmos (25) erneut mutmaßlich langer Ausfall trübte die Freude schnell.

Der Moment der Verletzung: Dani Olmo (25, unten) knallt nach Zweikampf mit Luca Kilian (24) auf seine linke Schulter. © RONNY HARTMANN/AFP

Nach einer Knieverletzung bekam der Spanier bei den 3:1-Siegen in Darmstadt und gegen Belgrad zehn bis 15 Minuten Einsatzzeit. Gegen Köln sollten es 30 werden. Doch nur wenige Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung musste er schon wieder runter, nachdem er unglücklich auf seine Schulter gefallen war.

"Es sieht nicht ganz so gut aus. Da ist was an der Schulter kaputt. Er ist gerade auf dem Weg ins Krankenhaus", bestätigte Trainer Marco Rose (47) kurz nach dem Abpfiff des Bundesliga-Topspiels bei Sky und sprach später von einer Ausfallzeit von "mehreren Wochen".

"Das tut mir leid für die Jungs und die Fans, weil ich sofort in die Kabine bin. Das ist für mich und den Jungen nur schwer zu ertragen."

Sechs Wochen war Olmo raus, nun steht den Sachsen eine weitere Zeit ohne ihren Zauberfuß bevor. "Es wäre fantastisch gewesen, diesen Spieler in den nächsten wichtigen Wochen zu haben", so Rose über den 25-Jährigen, der "als Spieler und Mensch so wichtig für uns ist".

Ebenso nahm der Coach Timo Werner (27) nach 63 Minuten runter, der sich offensichtlich am Auge verletzt hatte. Hier konnte Rose aber Entwarnung geben. Der aktuell von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) nicht nominierte Stürmer hatte in der 15. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelt und war "ein wichtiger Part" des Kantersieges.