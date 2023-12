RB Leipzig: Rose sieht "absoluten Mehrwert" in Loïs Openda, doch an diesen Stellen hakt es

Loïs Openda (23) knipste am Samstag seinen zehntes Tor im 13. Bundesliga-Spiel. © Picture Point / Gabor Krieg

Openda hatte gegen Heidenheim per Elfmeter für die Führung gesorgt, im 13. Bundesliga-Spiel war es sein zehnter Treffer.

Insgesamt steht seine Leipziger Bilanz bei 14 Toren und drei Vorlagen in 21 Spielen. Damit hat der über 40 Millionen Euro teure Zugang den Verkauf von Torschützenkönig Christopher Nkunku (26) zum FC Chelsea bisher voll kompensiert.



"Ich glaube, dass er einen absoluten Mehrwert hat, und das ist mir wichtig zu betonen", sagte Rose und beschrieb die Stärken des belgischen Nationalspielers:

"Der Junge gibt uns so viel, er ist so unangenehm zu verteidigen. Er macht so viele Wege, ist so stark mit seinem niedrigen Oberkörperschwerpunkt, läuft Gegnern davon."

In einer etwas angeschlagenen Leipziger Mannschaft ragt Openda momentan heraus. Auch wenn er sich gegen Heidenheim dem Chancenwucher seiner Kollegen anschloss.

"Es fällt uns im Moment nicht so leicht, Spiele zu gewinnen", sagte Rose. Man sei nicht in der effektivsten Phase.

"Ich bin mir sicher, wenn wir weiter arbeiten, dann werden uns die Dinge wieder leichter vom Fuß gehen, als es im Moment ist."