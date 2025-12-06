 5.307

RB-Trio killt Frankfurt - aber Forsberg wird am meisten gefeiert

RB Leipzigs Conrad Harder, Christoph Baumgartner und Yan Diomande haben Eintracht Frankfurt am 13. Bundesliga-Spieltag abgeschossen.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Conrad Harder, Christoph Baumgartner und Yan Diomande haben Eintracht Frankfurt abgeschossen. Das Trio von RB Leipzig spielte sich beim überraschend deutlichen 6:0 (2:0) in einen Rausch. Die Show stahl ihnen beim höchsten Heimsieg seit zwei Jahren aber Emil Forsberg.

Der Fanblock zeigte eine Choreo unter dem Motto "Das ist unsere Zeit".
Der Fanblock zeigte eine Choreo unter dem Motto "Das ist unsere Zeit".  © Picture Point / Sven Sonntag

Bei Temperaturen von knapp 4 Grad platzte Harders Knoten im 13. Einsatz endlich.

Christoph Baumgartner brachte einen Ball hinter die Kette, der vor dem nur halb aus seinem Kasten gekommenen Michael Zetterer auftitschte. Der Däne köpfte den Aufsetzer über den Keeper hinweg zum 1:0 rein - das erste Tor des 20-Jährigen im RB-Trikot, der den erneuten Ausfall seines Sturmpartners Romulo endlich auch in Zählbares ummünzen konnte.

Offensiv enttäuschende Frankfurter schafften es in der Red Bull Arena kaum, Akzente nach vorn zu setzen. Zwar gab es den ersten Abschluss schon nach 27 Sekunden, danach passierte aber lange Zeit wenig. Bis zur 31. Minute. Da nahm Mo Dahoud ein kurzes Zuspiel direkt, traf mit dem Schlenzer aber nur die Latte.

Im folgenden Konter machte Harder einige Meter auf dem linken Flügel, wurde dann auch noch von Nnamdi Collins viel zu billig außen vorbei in den Strafraum passieren gelassen. In der Mitte lief sich Baumgartner frei, wurde angespielt und traf zum 2:0 (31.).

Beinahe wäre es noch klarer geworden. David Raums Diagonalflanke wurde in der Box zu Startelf-Rückkehrer Xaver Schlager verlängert, der den Assist für Baumgartner am langen Pfosten gab. Der VAR kassierte die Bude wegen einer Abseitsstellung des Torschützen aber ein (39.).

Conrad Harder (in der Luft) überwindet Eintracht-Torhüter Michael Zetterer (r.).
Conrad Harder (in der Luft) überwindet Eintracht-Torhüter Michael Zetterer (r.).  © Picture Point / Sven Sonntag

RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Yan Diomande macht den Sack zu

Neben Harder (r.) überragte auch einmal mehr Christoph Baumgartner (l.) mit einem Tor, einer Vorlage (und einem Abseitstor).
Neben Harder (r.) überragte auch einmal mehr Christoph Baumgartner (l.) mit einem Tor, einer Vorlage (und einem Abseitstor).  © Picture Point / Sven Sonntag

Nach einem lautstark umjubelten Halbzeitbesuch von RB-Ikone Emil Forsberg, der mittlerweile bei den New York Red Bulls kickt, stand dann doch ein 3:0 auf der Anzeigetafel.

Antonio Nusa drang in den Strafraum ein, wurde zu Boden gestoßen, stand aber sofort auf, passte zu Yan Diomande und der drosch die Kugel rein (47.).

Frankfurt war K.o. und hatte Glück, dass Nusas Schlenzer in der 52. Minute nur an den Pfosten knallte. Doch das vierte Gegentor kassierten sie dennoch. Wieder war es Diomande, der nach Harder-Assist ins linke obere Eck einnetzte - 4:0 (55.).

Ein paar Tore hätten wir aber noch im Angebot. Nach Handspiel Hugo Larsson im Sechzehner gab es Elfer, den Kapitän Raum unten links verwandelte - 5:0 (62.). Und ein drittes Mal Diomande machte das halbe Dutzend voll, umkurvte Zetterer zum 6:0 (65.).

Danach hatten die Sachsen, die den höchsten Heimsieg seit dem 6:0 gegen Köln im Oktober 2023 feierten, Erbarmen.

Yan Diomande schnürte einen Dreierpack.
Yan Diomande schnürte einen Dreierpack.  © Picture Point / Roger Petzsche
Stattete seinem Ex-Verein einen Besuch ab: Emil Forsberg.
Stattete seinem Ex-Verein einen Besuch ab: Emil Forsberg.  © Picture Point / Roger Petzsche

Statistik zum Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt

13. Spieltag

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 6:0 (2:0)

RB Leipzig: Gulácsi - Nedeljkovic, W. Orban, Lukeba, Raum (67. Maksimovic) - Seiwald (72. Banzuzi) - Schlager, Baumgartner (66. Finkgräfe) - Diomande (87. Konaté), Harder (67. Gomis), Nusa

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Collins, R. Koch, Theate - Kristensen, Dahoud (56. Larsson), Chaibi, Brown (69. Amenda) - Doan (66. Götze), Bahoya (57. Höjlund) - Batshuayi (46. Ngankam)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 47.012

Tore: 1:0 Harder (5.), 2:0 Baumgartner (31.), 3:0 Diomande (47.), 4:0 Diomande (55.), 5:0 Raum (62./Handelfmeter), 6:0 Diomande (65.)

Gelbe Karten: Raum (3) / Theate (4)

Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT / Sven Sonntag ; PICTURE POINT / Roger Petzsche

