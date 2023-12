RB Leipzig schlägt Bern: Von purer Langeweile zu drei Toren in fünf Minuten!

Leipzig - Alles entschieden in der Champions-League-Gruppe G! Das war es aber auch schon, bevor RB Leipzig am Mittwochabend die Young Boys aus Bern empfing. In der Partie ging es also quasi um Nichts, was die Zuschauer auch über einen großen Zeitraum zu sehen bekamen. Doch dann wurde es beim 2:1-Sieg der Sachsen plötzlich wild.