RB Leipzig und die Super-Statistik, die aufrechterhalten werden soll und muss

RB-Trainer Marco Rose (46, r.) will die Formstärke erhalten. © Picture Point/Roger Petzsche

Zwölf Pflichtspiele ungeschlagen, acht der letzten zehn gewonnen: Die vergangenen Wochen liefen für die Werkself nahezu perfekt. Nach Horror-Start (Platz 17 nach acht Spieltage) in die Bundesliga geht es aktuell unter dem im Oktober neu installierten Trainer Xabi Alonso (41) bergauf, die Qualifikation fürs internationale Geschäft ist plötzlich wieder drin.

Am Donnerstag zog Leverkusen durch ein 4:1 gegen Union Saint-Gilloise ins Halbfinale der Europa League ein, was RB-Trainer Marco Rose (46) allerdings nicht viele neue Erkenntnisse brachte, wie er selbst sagt.

Bayer sei eine Mannschaft, die sehr gut drauf ist, sehr energetisch und mit viel Power und Wucht spielt, ein unglaubliches Umschaltspiel zeigt, unfassbares Tempo hat und hinten physisch stark ist.

"Wir kennen ihre Qualitäten", so der Coach, der nach Rückschlägen gegen Manchester City (0:7), Bochum (0:1) und Mainz (0:3) zuletzt drei Pflichtspielsiege hintereinander bejubeln durfte.

Großes Plus: Die Roten Bullen haben in sechs Duellen in der BayArena noch nie verloren und generell in 13 direkten Aufeinandertreffen immer mindestens einmal getroffen. Am Sonntag auch wieder?