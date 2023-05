RB Leipzig vermasselt Bayern die Meisterschaft: "Hey BVB, wann können wir vorbeikommen?"

Die Freude nach dem 3:1 gegen die Bayern war bei RB kaum zu bändigen. © Tom Weller/dpa

"Es macht die Arbeit jetzt leichter, aber diese Saison ist nicht vorbei", sagte Eberl am Samstagabend nach dem 3:1 von RB gegen den FC Bayern München in der Bundesliga.

Durch die erneute Qualifikation für die Königsklasse können die Leipziger sicher mit hohen zweistelligen Millionen-Einnahmen planen, was Eberl Transfers für die neue Spielzeit erleichtert. "Das war der entscheidende Ansatz, warum wir hierhergekommen sind", sagte der gebürtige Bayer.

Die Leipziger eröffneten durch den Sieg in München aber gleichzeitig Borussia Dortmund im Kampf um die Meisterschaft eine große Chance. "Man hat viel mit uns verbunden, wir entscheiden die Meisterschaft. Aber es ging ganz allein um RB Leipzig, um die Qualifikation für die Champions League", sagte der frühere Bayern-Profi Eberl.

Dennoch: "Jetzt muss auch der BVB seine Aufgaben machen", sagte Eberl. Dortmund könnte mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung übernehmen.

"Ich glaube, dass es der ganzen Liga guttut, dass es der Wahrnehmung der Liga guttut", so Eberl mit Blick auf die in den vergangenen Jahren vermisste Spannung im Titelkampf. "Die letzten Jahre war es doch so, dass München relativ früh Meister war. Und jetzt ist es so, dass es ein spannender Meisterschaftskampf ist. Ich glaube, das tut der Bundesliga gut", sagte Eberl.