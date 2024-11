RB Leipzig vor Celtic-Kracher mit bitterem Ausfall: "Macht keinen Sinn, ihn in den Flieger zu hieven"

Glasgow - Jetzt gibt es keine Ausreden mehr! RB Leipzig muss am Dienstagabend in der Champions League bei Celtic Glasgow (21 Uhr/Dazn) unbedingt die ersten Punkte für die Königsklasse holen, sonst könnte es mit dem Überwintern eng werden. Nach dem schwachen 1:2 bei Borussia Dortmund strotzt der Klub aber nicht gerade vor Selbstvertrauen.

RB Leipzigs Castello Lukeba (21, r.) hat es nicht rechtzeitig geschafft, für das Duell gegen Celtic Glasgow fit zu werden. © Picture Point/Roger Petzsche

"Der Nationalstolz der Schotten, die Atmosphäre, die wird dir alles geben für ein heißes Spiel. Die Jungs freuen sich drauf", sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder (49) trotzdem am Montag.

Man wisse natürlich um die Wichtigkeit des Spiels gegen den bisher vermeintlich leichtesten Gegner.

Weh tut allerdings, dass Castello Lukeba (21) nicht rechtzeitig für das Duell fit wird. "Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Spieler mitzunehmen, den man dann quasi mit in den Flieger hievt, dann da irgendwo zwischendrin mit behandelt, um dann zu schauen", sagte Schröder nach der Trainingseinheit am Montag.

Die Bestbesetzung wäre in jedem Fall wünschenswert gewesen: "The Bhoys", wie die Grün-Weißen sich selbst nennen, kommen mit viel Schwung. Die Mannschaft vom nordirischen Trainer Brendan Rodgers (51) fegte das Team aus Aberdeen im Cup-Wettbewerb am vergangenen Samstag mit 6:0 vom Platz.

"Celtic hat sich ein bisschen warm geschossen, trotzdem muss man es ein wenig relativeren. Es ist die schottische Liga, sie ist gut, hat aber nicht den Anspruch der Bundesliga", so Schröder.