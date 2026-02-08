RB Leipzig wegen "sehr, sehr unangenehmer Spielweise" des Gegners gewarnt
Leipzig - Drei Spiele, 14:2 Tore: Die jüngsten Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln schmeckten RB Leipzig sehr gut. In der Formkurve hakt es bei den Sachsen aber gerade - und der Effzeh ist im Heim-Rausch!
Seine letzten beiden Heimspiele gewann der Aufsteiger gegen Mainz (2:1) und zuletzt Wolfsburg (1:0). Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) soll auch Leipzig dran glauben.
"Für uns ist es die Aufgabe, viele Dinge wieder besser zu lösen als in den letzten Spielen - speziell in der Englischen Woche", sagte Trainer Ole Werner (37) bei der Pressekonferenz.
Da hatte RB gegen St. Pauli (1:1) und Mainz (1:2) von sechs eingeplanten Punkten nur einen geholt. "Wir müssen zu einer Klarheit in den mannschaftlichen Abläufen finden und mit Ball eine viel geringere Fehlerquote haben."
Insbesondere sollen seine Jungs "nicht wild werden", sollten Dinge nicht so funktionieren, wie geplant. Werner macht aber auch klar, dass Schwankungen in einem derart jungen Team Teil der Aufgabe seien.
Köln habe "in den letzten Wochen eine sehr, sehr unangenehme Spielweise an den Tag gelegt", stellte der Coach fest und warnte vor der offensiven Wucht durch die Stürmer Ragnar Ache (27) und Marius Bülter (32).
Brajan Gruda direkt Startelf-Option für RB Leipzig
Während Ayodele Thomas (18) krankheitsbedingt erst kommende Woche ins Training einsteigt, wird mit Brajan Gruda (21) der zweite Winter-Neuzugang am Start sein.
Die Leihgabe von Hürzeler-Klub Brighton & Hove Albion sei fit und stehe "komplett im Saft. Er ist sofort für alle Planungen eine Option." Für das Schlitzohr und den Straßenfußballer also die Chance für die Startelf!
Im Rhein-Energie-Stadion muss selbstverständlich eine Leistungssteigerung her. Drei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze herrschen aktuell, an deren Ende der VfB Stuttgart steht. Möglicherweise kann auch die Lücke zur drittplatzierten TSG Hoffenheim verringert werden, die zwei Stunden später beim FC Bayern München anstößt.
