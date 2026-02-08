RB Leipzig wegen "sehr, sehr unangenehmer Spielweise" des Gegners gewarnt

Leipzig - Drei Spiele, 14:2 Tore: Die jüngsten Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln schmeckten RB Leipzig sehr gut. In der Formkurve hakt es bei den Sachsen aber gerade - und der Effzeh ist im Heim-Rausch!

Romulo (23, #40) erzielte in der Hinrunde beim 3:1-Heimsieg das zwischenzeitliche 2:1. © Jennifer Brückner/dpa

Seine letzten beiden Heimspiele gewann der Aufsteiger gegen Mainz (2:1) und zuletzt Wolfsburg (1:0). Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) soll auch Leipzig dran glauben.

"Für uns ist es die Aufgabe, viele Dinge wieder besser zu lösen als in den letzten Spielen - speziell in der Englischen Woche", sagte Trainer Ole Werner (37) bei der Pressekonferenz.

Da hatte RB gegen St. Pauli (1:1) und Mainz (1:2) von sechs eingeplanten Punkten nur einen geholt. "Wir müssen zu einer Klarheit in den mannschaftlichen Abläufen finden und mit Ball eine viel geringere Fehlerquote haben."

Insbesondere sollen seine Jungs "nicht wild werden", sollten Dinge nicht so funktionieren, wie geplant. Werner macht aber auch klar, dass Schwankungen in einem derart jungen Team Teil der Aufgabe seien.

Köln habe "in den letzten Wochen eine sehr, sehr unangenehme Spielweise an den Tag gelegt", stellte der Coach fest und warnte vor der offensiven Wucht durch die Stürmer Ragnar Ache (27) und Marius Bülter (32).