RB Leipzig weit weg auf Marketingtour: "Nicht in Deutschland oder Südtirol"

Bruneck (Italien) - Die im Mai ausgelassene Möglichkeit der 36 Klubs der Deutschen Fußball-Liga (DFL), einen Investoren-Einstieg zu ermöglichen, führt auch zu einem Umdenken bei RB Leipzig . Der Pokalsieger will nun auch weit entfernte Marketingreisen auf sich nehmen, um die Einnahmen der Bundesliga zu steigern.

Seit 2010 im Verein, seit 2022 erst Geschäftsführer und nun auch Vorstandsvorsitzender: Johann Plenge (38). © Picture Point/Roger Petzsche

Nur 20 Ja-Stimmen und damit vier zu wenig sammelte die DFL, um 12,5 Prozent ihrer Medienrechte für 20 Jahre an einen Investor abzudrücken, wovon man sich zwei Milliarden Euro erhofft hätte.

"Die Entscheidungen halten wir für falsch", sagte jetzt Leipzigs Vorstandsvorsitzender Johann Plenge (38) im Teamhotel des Trainingslagers in Südtirol. "Das stellt die gesamte Bundesliga vor Hausaufgaben und damit auch jeden Klub. Die Bundesliga hat eine Tür zugemacht, die wir offengelassen hätten", so Plenge, der als Nachfolger von Oliver Mintzlaff (47, jetzt im Konzern Red Bull) seit November 2022 die Gesamtverantwortung für den sächsischen Verein trägt.

Seit Jahren wird von einer immer größer werdenden Schere, vor allem zwischen der Marketing-mächtigen Premier League und der Bundesliga, gesprochen. Mit zwei Milliarden Euro liegen die Einnahmen der nationalen TV-Vermarktung auf der Insel fast doppelt so hoch wie in Deutschland (1,12).

Plenge: "Wir haben ein brutal starkes Produkt Bundesliga. Wir sind aber nicht an dem Punkt, an dem andere Ligen sind, um dieses Produkt auch in die Welt hinauszutragen." Es müsse mehr Anstrengungen geben, das vorhandene Interesse auch monetär zu nutzen. Dazu zählt auch die Auslandsvermarktung.