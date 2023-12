RB Leipzig will Hinrunde in Bremen abrunden: Trifft Forsberg ein letztes Mal?

Leipzig - Seinen emotionalen Abschied in der zweiten Heimat hat Emil Forsberg (32) bereits am Wochenende gefeiert. Am heutigen Dienstag (18.30 Uhr/Sky) läuft er nun zum letzten Mal für den Verein auf, mit dem er Geschichte geschrieben hat. Zu Gast beim SV Werder Bremen will RB Leipzig die erfolgreiche Hinrunde mit einem Sieg vollenden. Sowohl bei Spielern als auch Vereinsführung schwirrt dabei jedoch auch noch ein anderes Thema im Kopf herum.