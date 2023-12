Lang lebe König Emil! RB Leipzigs Fans weinen um ihren Rekord-Forsberg

Leipzig - Die Ära einer Legende endet. Auch wenn er erst am Dienstag ein letztes Mal für RB Leipzig auflaufen wird, hat sich Emil Forsberg (32) am Samstagabend von den Fans des Pokalsiegers verabschiedet. Hochemotional, mit der einen oder anderen Träne und gleichzeitig so bodenständig, wie er immer gewesen ist.

Auch ohne Tor und Vorlage im letzten Heimspiel für RB Leipzig hätte sich Emil Forsberg (32) für die Fans unsterblich gemacht. © Picture Point/Roger Petzsche

6. Februar 2015: RB Leipzig gastiert zum Jahresauftakt bei Erzgebirge Aue. Es ist das erste Spiel für Forsberg für den damaligen Zweitligisten. Die 0:2-Pleite kann er nicht verhindern.

16. Dezember 2023: Fast neun Jahre nach seiner Premiere verabschiedet sich der heute 32-Jährige von den Fans, wird mit einem Tor und einer Vorlage beim 3:1-Sieg über die TSG 1899 Hoffenheim zum Man of the Match.

"Ich kann es kaum glauben, von so was träumt man", sagte der Familienvater, der mit Frau Shanga und den Töchtern Florence und Siena weiter zu den New York Red Bulls zieht und somit weiterhin im Brause-Kosmus bleibt, bei Sky. "Eine schönere Geschichte gibt es nicht. Alles, was hier im Stadion passiert, hat er verdient. Ich weiß, was das bedeutet und was jetzt in ihm vorgeht", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus (62).

Am 13. September 2017 schoss Forsberg zudem Leipzigs erstes Champions-League-Tor, das gegen die AS Monaco für ein 1:1 reichte. 2022 und 2023 gewann er mit den Sachsen den DFB-Pokal, in diesem Sommer zudem den DFL-Supercup.

Heute ist er mit 324 Pflichtspielen der am zweithäufigsten eingesetzte RB-Profi nach der Vereinsgründung 2009. Nur Yussuf Poulsen (29), der schon seit Sommer 2013 für RB kickt, hat mehr (380).