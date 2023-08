RB Leipzig zu Gast in Leverkusen: Achtungssignal oder Meisterschafts-Dämpfer?

Leverkusen - Wer macht dem FC Bayern München die Deutsche Meisterschaft streitig? Zwei Mannschaften, die in diesem Jahr den Ruf als Titelkandidat gerne annehmen, duellieren sich gleich am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison : RB Leipzig ist zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr/Sky).

Gleich im ersten Spiel der neuen Saison treffen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen aufeinander. Das letzte Duell ging mit 2:0 an die Werkself. © Sebastian Kahnert/dpa

Bei beiden Teams hat sich im Sommer wahnsinnig viel getan. Während sich die Rasenballer unter anderem von Christopher Nkunku (25), Dominik Szoboszlai (22) und Josko Gvardiol (21) trennen mussten, verließen beispielsweise Moussa Diaby (24) und Kerem Demirbay (30) die Werkself.

Dafür wurde aber auch fleißig eingekauft. Mit Lois Openda (23) holten sich die Sachsen einen potenziellen Knipser im Sturm. Victor Boniface (22) und Jonas Hofmann (31) sollen auf der Gegenseite die Dinger machen.

"Ich glaube, mit Leverkusen ist zu rechnen. Topverpflichtungen, Qualität, Erfahrung, trotzdem noch junge Spieler dabei - für uns morgen eine große Herausforderung, die wir da haben", sagte Leipzigs Trainer Marco Rose (46) mit erhobenem Zeigefinger am Freitag auf der Pressekonferenz.

Besonders hervorheben wollte Rose aber seinen Trainerkollegen auf der Gegenseite, Xabi Alonso (41), der zu Beginn bei den Nordrhein-Westfalen durchaus Schwierigkeiten hatte.

"Ganz witzig, wie sich Dinge ändern. Ich freue mich total für Xabi, dass er den Weg, den er bis hierhin gegangen ist, gegangen ist. Ich weiß noch sein erstes, zweites oder drittes Spiel in Leipzig, als wir gewonnen haben und die Fragen schon unangenehm waren. Da wurde schon spekuliert, geht es gut, neu im Profi-Geschäft. Ein halbes Jahr später wird er bei Real Madrid gehandelt. So schnell geht das dann", so der 46-Jährige.