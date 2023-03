RB Leipzig zwischen "fürchterlichem" Aufwachen und 20:2-Lieblingsgegner Bochum

Will am Sonntag kein fürchterliches Aufwachen erleben: RB Leipzigs Trainer Marco Rose (46). © Picture Point/S. Sonntag

"Der Tag danach, das Aufwachen, ist fürchterlich. Die Nacht war okay, einschlafen kann ich immer ganz gut, aber der Morgen danach ist immer nicht so toll. Der nächste Morgen ist schon viel besser und heute früh war's richtig gut", sagte er auf der Pressekonferenz am Freitag zu seiner Gefühlslage. "Das sind Abende, die man nicht braucht, die aber einfach auch dazugehören."

Aufgrund der "starken Unterlegenheit" und der "riesengroßen Enttäuschung" im Etihad Stadium hätten sich auch "alle dementsprechend gefühlt". Dennoch sei die Situation nicht so katastrophal gewesen, dass man einen Sitzkreis bilden musste, schob Rose hinterher.

Ihm und seinen Roten Bullen steht mit dem VfL Bochum nun ein komplett anderer Gegner wie noch beim 4:0-Heimsieg in der Hinrunde bevor. Dessen Trainer Thomas Letsch (54) habe das Team auch durch eine Systemumstellung "herausragend stabilisiert" und zudem hätten 21 Punkte aus 17 Spielen "ganz klar Tendenz Klassenerhalt", so der 46-Jährige, der Letsch aus gemeinsamen Salzburger Zeiten kennt.

"Ich erwarte, dass wir die Aufgabe mit viel Vertrauen angehen und aber auch wissen, was auf uns zukommt: Eine Mannschaft, die Abstiegskampf im Moment lebt, in Köln ein sehr gutes Spiel gemacht hat, unglaublich intensiv spielt, viel Manndeckung, viel erster, zweiter Ball", skizzierte Rose.