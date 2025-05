RB Leipzigs Bomber Sesko: Geht jetzt alles ganz schnell?

Leipzig - Um dauerhaft und überhaupt mal wieder die Tabellenspitze ernsthaft zu attackieren, muss RB Leipzig anfangen, Leistungsträger nach ein, zwei Jahren nicht direkt abzugeben. Weil die Sachsen ihren Stars in der kommenden Saison aber keine internationalen Spiele bieten können, sind Abgänge kaum zu verhindern.

Alles in Kürze

Benjamin Sesko (21) ist einer der Top-Abgangskandidaten bei RB Leipzig in diesem Sommer. © Picture Point/Roger Petzsche

Ein seit Wochen auf der potenziellen Abgangsliste stehender Name ist der von Benjamin Sesko (21). Nach zwei Champions-League-Jahren in Folge mit RB verpasste er mit seinem Klub durch das 2:3 gegen den VfB Stuttgart gar die Conference League, deren Finale 2026 in Leipzig steigt.

Seine kolportierte Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro ist längst durchgesickert, mögliche Interessenten bringen sich in Stellung. Richtig gute Karten soll laut Sky-Informationen der FC Arsenal besitzen. Der Londoner Klub, der die Vizemeisterschaft in der Premier League so gut wie sicher hat, sucht seit geraumer Zeit nach einem neuen Stürmer.

Intern soll Trainer Mikel Arteta (43) Sesko als Wunschlösung hinterlegt haben. Der slowenische Nationalstürmer steuerte in dieser Saison 21 Tore und sechs Vorlagen in 45 Pflichtspielen bei und kann damit eine ähnlich gute Bilanz wie im Vorjahr aufweisen.

Seinen Marktwert steigerte der 1,95 Meter große Angreifer laut transfermarkt.de innerhalb von zwei Jahren von 24 auf 65 Millionen Euro.