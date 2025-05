Erwartet RB Leipzig jetzt ein unfassbarer Geldsegen?

Leipzig - Die kommenden zwei Wochen werden darüber entscheiden, wie krass sich RB Leipzig in der nächsten Saison verändern wird. Vieles steht und fällt damit, ob es die Rasenballer noch in die Champions League schaffen.

Dass Interimslösung Zsolt Löw (46) nach den nächsten beiden Partien wieder in seine alte Rolle im Red-Bull-Kosmos zurückkehren wird, ist beschlossene Sache.

Josko Gvardiol (23) ist RB Leipzigs bislang teuerster Abgang. © Adrian DENNIS/AFP

Denn ein klares Bekenntnis zu RB - egal ob es für die Königsklasse reicht oder nicht - vermied Sesko unter der Woche.

"Alles ist offen", sagte der Slowene und machte auch deutlich, dass er sich bereit für den nächsten Schritt fühle.

In den nächsten Partien kann der Torjäger in jedem Fall noch einmal ordentlich Werbung für sich machen. Mehr solcher Treffer wie das 1:0 gegen den FC Bayern München am Samstag und gerade die englischen Klubs, die viel Geld besitzen, könnten Schlange stehen.

Intern hoffen die Leipziger sogar auf ein Wettbieten. Im Idealfall würde Sesko dann zum Rekordtransfer mutieren.

Aktuell hat den Titel noch Josko Gvardiol (23) inne, der für 90 Millionen Euro zu Manchester City wechselte.