RB Leipzigs "Leader" Simakan hofft auf EM: "Als Fußballer strebt man immer nach dem Gipfel"

"Ich bin immer an seiner Seite, um ihm zu erklären, wo er sich verbessern kann und wie das Spiel in Deutschland funktioniert", sagte Simakan über den Neuzugang von Olympique Lyon.

"Ich habe an Erfahrung gewonnen, viele Spiele auf hohem Niveau bestritten. Deshalb kann ich der Defensive Stabilität verleihen, ein entscheidender Akteur für sie sein, ein Leader", sagte der 23-Jährige dem "Kicker". Simakan ist aufgrund von Orbans Knieverletzung zum Abwehrchef aufgestiegen, stand in allen 22 Pflichtspielen in dieser Saison auf dem Platz.

Durch seine Leistungen wird Simakan längst von anderen Klubs beobachtet. Immer wieder gab es Gerüchte um den FC Arsenal. Der Verteidiger verweist auf seinen bis 2027 laufenden Vertrag in Leipzig und betont, "ein neues Zuhause gefunden" zu haben.

In diesem will Simakan im kommenden Sommer bei der Europameisterschaft im Trikot seiner Heimat auflaufen. Frankreich trifft am 21. Juni in Leipzig auf die Niederlande.

Bisher wartete Simakan vergeblich auf sein Debüt für Les Bleus, allein mit den Ex-Leipzigern Ibrahima Konaté (24) und Dayot Upamecano (25) hat er große Konkurrenz.

"Als Fußballer strebt man immer nach dem Gipfel, nach großen Turnieren", sagte Simakan.