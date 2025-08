Wildes Wettbieten! RB Leipzig in einer absoluten Luxusposition

Leipzig - Mindestens zwei Klubs streiten sich aktuell darum, wer RB Leipzigs Stürmerstar Benjamin Sesko (22) am Ende bekommt. Newcastle United und Manchester United denken offenbar beide, dass der Slowene nur zu ihnen will. Wer davon am meisten profitiert: die Rasenballer um Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41)!

Alles in Kürze

RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) hofft auf ein Wettbieten zwischen Newcastle und Manchester. © Picture Point / Roger Petzsche

Zwei Angebote sollen inzwischen eingegangen sein, berichtet Kicker. Newcastle bietet wohl 80 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen. Die Red Devils pokern mit 80 Millionen Euro und fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen, berichtet Kicker.

Beide Summen liegen in dem Bereich, den sich RB für den 22-Jährigen, der noch Vertrag bis 2029 hat, vorstellt. Die Sachsen haben jetzt den Luxus, dass sie ganz entspannt zusehen können, wie der eine Klub den anderen vielleicht sogar noch überbietet.

Am Ende zählt natürlich aber auch, was Sesko selbst will. "Er wird Leipzig nur verlassen, wenn wir einen besonderen Verein, ein besonderes Projekt mit einem besonderen Trainer erkennen", sagte sein Berater Elvis Basanovic im Sommer.

Im Vergleich zu Manchester spielt Newcastle in der kommenden Spielzeit international. In den letzten Jahren wurde zudem viel Geld in den Klub gepumpt, um auch die ganz großen Vereine der Premier League anzugreifen.