RB-Leipzig-Blog: Vom Wunderkind zum Weltmeister - Vejrgang verlässt den Klub

Leipzig - Noch ein Testspiel, dann geht es für RB Leipzig wieder richtig zur Sache! Am Samstagabend (18 Uhr) findet für die Sachsen die Generalprobe bei RC Lens statt. Eine Woche später heißt der Gegner in der ersten Runde des DFB Pokals SV Sandhausen.

Am Vormittag sah noch alles danach aus, als würde Newcastle United das Rennen um RB Leipzigs Benjamin Sesko machen. Nun ist laut "Bild" Manchester United doch mit einem ersten Angebot in den Transfer-Poker eingestiegen. Die Red Devils bieten demnach 80 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für den Slowenen.

Ähnlich viel wie Newcastle, die Berichten nach noch fünf Millionen Euro mehr bieten. Angeblich liegt es jetzt an Sesko, zu welchem Klub er lieber wechseln wollen würde.

Beim Training am Dienstag ist er weiterhin individuell unterwegs, um Verletzungen zu vermeiden.