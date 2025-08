Warum der Xavi-Ersatz für RB Leipzig so schwer zu bekommen ist

Leipzig/Liverpool - Wenn Xavi Simons (22) und Benjamin Sesko (22) RB Leipzig in diesem Sommer verlassen, verlieren die Sachsen gleich zwei absolute Hochkaräter. Zwar hat der Klub bereits starken Ersatz geholt. Ein Königstransfer soll aber noch getätigt werden.

Alles in Kürze

Harvey Elliott (22) steht im Moment beim FC Liverpool unter Vertrag. © PAUL ELLIS / AFP

Seit Wochen ist bekannt, dass der Bundesligist Harvey Elliott (22), den besten Spieler der vergangenen U21-Europameisterschaft, auf dem Zettel hat.

Der Offensivmann steht aktuell beim FC Liverpool im Kader, hat dort noch Vertrag bis 2027. Aufgrund der starken Konkurrenz stehen die Chancen auf einen Stammplatz bei den Reds eher schlecht.

Genau aus diesem Grund könnte es wohl auch im Sinne des Spielers sein, einen Wechsel anzustreben. Auch wenn die Sachsen das internationale Geschäft verpasst haben, soll Leipzig für den 22-Jährigen eine Option sein.

Doch der Deal würde sich in jedem Fall schwierig gestalten. Elliotts Marktwert liegt aktuell bei 30 Millionen Euro. Aufgrund der zuletzt starken Leistungen würden die Reds sicherlich gern noch mehr Geld sehen wollen. Kaum umsetzbar für die Roten Bullen - zumindest so lange nicht, wie Xavi noch in den eigenen Reihen steht.

Sollte der angedachte Transfer zum FC Chelsea glücken, wäre möglicherweise genügend Kohle da. Dass Liverpool bei einem Elliott-Deal aber wohl im Moment sogar eine Rückkaufoption einbauen lassen will, könnte zum Problem werden.