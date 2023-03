Die Bagger rollen bei RB Leipzig: Neue Geschäftsstelle entsteht – mit einem Highlight für die Zukunft

Leipzig - Es geht vorwärts am Trainingsgelände der Roten Bullen! Der Bau der neuen Geschäftsstelle von RB Leipzig hat am Donnerstag begonnen. Eins ist schon jetzt klar: Moderner geht es fast nicht.

In Zukunft wird es voraussichtlich bis zu 300 modern ausgestattete Arbeitsplätze geben, außerdem ein Mitarbeiter-Restaurant mit 140 Plätzen im Innenbereich sowie weiteren Sitzmöglichkeiten in einer im Sommer betriebenen Außenanlage.

Während sich das Team auf dem Trainingsplatz auf die kommenden Partien gegen den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga und Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Viertelfinale vorbereitet, konzentrieren sich RB-Vertreter auf ein ganz anderes Projekt in unmittelbarer Nähe.

Zu diesem Anlass wurde auch eine gravierte Zeitkapsel mit besonderem Inhalt in die Erde eingelassen. © RB Leipzig

Ein Highlight bildet eine Hinterlassenschaft für die Zukunft: Im Rahmen des erfolgten Spatenstichs wurde auch eine gravierte Zeitkapsel in den Boden eingelassen. Darin befinde sich unter anderem ein "von der 1. Männer- und Frauenmannschaft unterschriebenes Trikot mit den Namen aller Mitarbeitenden von RB Leipzig".

Wer weiß, wer diese Erinnerung an das Jahr 2023 in 100 oder 1000 Jahren findet...

"Der Bau der neuen Geschäftsstelle ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von RB Leipzig und wir sind sehr froh, dass es nach einer intensiven Zeit der Planung nun losgeht", so Jens May, Chief Operation Officer des Klubs. Man wolle in diesem neuen Arbeitsumfeld Talente und Kreativität fördern und neue Ideen entwickeln.

Außerdem wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: So sind weitere Highlights unter anderem eine modulare Holzbauweise, recycelte Bauelemente, eine Fotovoltaikanlage und ein Energiemanagement-System.

"Ich freue mich sehr, dass Stadt und Verein gemeinsam einen neuen Standort für die Geschäftsstelle finden konnten und RB Leipzig hier investiert und Arbeitsplätze bindet", so Baubürgermeister Dienberg.

Die Fertigstellung des Rohbaus ist nach aktuellem Stand für das Frühjahr 2024 vorgesehen, das Richtfest soll dann im Sommer stattfinden. Wenn alles nach Plan verläuft, werden die Mitarbeiter Ende 2025 einziehen können.