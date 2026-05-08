RB Leipzigs Personal-Karussell: Einer muss weg, einer muss wiederkommen

Leipzig - RB Leipzig empfängt am Samstagnachmittag den FC St. Pauli in der Red Bull Arena (15.30 Uhr/Sky). Mit einem Sieg kann die Champions League für die nächste Saison eingetütet werden. Für die Königsklasse wird der Kader noch etwas aufgepumpt werden müssen. Schon jetzt zeichnen sich ein paar Personalentscheidungen ab.

Brajan Gruda (21) muss RB Leipzig vorerst verlassen. Kehrt er im Sommer aber wieder zurück? © Picture Point / Roger Petzsche

Spannend wird auf jeden Fall werden, wie es mit Brajan Gruda (21) weitergeht. Offiziell wird die Winter-Leihe von Brighton am Samstag verabschiedet, kehrt nach der Saison in die Premier League zurück.

Die Engländer sollen nach "Bild"-Informationen aber eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro aufgerufen haben, um den U21-Nationalspieler abzugeben.

Grundsätzlich ist man mit Gruda in Leipzig zufrieden. Der 21-Jährige fühlt sich zudem wohl bei den Sachsen. Ist der Weg damit offen für eine weitere Zusammenarbeit?

"Was im Sommer passiert, das wird man sehen. Aber, dass wir hier alle sehr gerne mit ihm zusammenarbeiten, dass er auch gerne hier ist und wir einen Fußball spielen, in dem er uns helfen kann und in dem er sich auch noch weiterentwickeln kann, ist eine gute Voraussetzung", so Trainer Ole Werner (38) vielsagend.

Allerdings kam Gruda vor allen Dingen aus dem Grund, weil Assan Ouédraogo (19) verletzt war und die Roten Bullen für die Rückrunde Ersatz brauchten. Inzwischen ist der Offensivmann wieder fit und für Gruda war zuletzt in der Startelf keinen Platz. Ausgang also völlig offen.