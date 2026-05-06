Tests gegen Drittligisten, Trainingslager, Saisoneröffnung: RB Leipzigs Sommerplan fix

Leipzig - Der Fahrplan für RB Leipzigs Sommervorbereitung steht.

Auf der Festwiese wird die Saison am 16. August feierlich eröffnet. (Archivfoto) © Picture Point/Kerstin Dölitzsch

Nach dem finalen 34. Bundesliga-Spieltag am 16. Mai (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg verabschieden sich die Profis in den Urlaub beziehungsweise zur WM in die USA, Kanada und Mexiko.

Am 13. Juli steigt ein öffentliches Training am Cottaweg. Schon einige Tage zuvor finden die Leistungstests im Trainingszentrum statt.

Weiter geht es mit Tests gegen den drittklassigen FC Ingolstadt am 25. Juli (14 Uhr) und den SC Verl (1. August, 12 Uhr).

Im Anschluss an das Verl-Match reisen die Sachsen direkt weiter ins österreichische Saalfelden, wo sich die Mannschaft bis 7. August auf die Saison 2026/27 vorbereitet. Der Verein bietet dafür erneut eine Fanreise an, über die Ihr Euch auf der Homepage informieren könnt.

Am 16. August folgt die offizielle Saisoneröffnung auf der Festwiese vor der Red Bull Arena.