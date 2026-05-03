RB Leipzig beschwert sich nur über eine Sache bei der verdienten Bayer-Pleite

Leverkusen - RB Leipzig wollte mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen am Samstagabend vorzeitig die Champions League für die kommende Saison klarmachen. Dafür lieferten die Sachsen beim 1:4 aber eine viel zu schlechte Leistung ab. Dass es eine verdiente Pleite war, sah man bei den Rasenballern auch schnell ein. Nur über eine Sache beschwerte sich der Bundesligist trotzdem.

RB Leipzigs Abwehrmann Willi Orban (33) und seine Teamkollegen brachten am Samstag ihre Souveränität der letzten Spiele nicht aufs Feld. © Fabian Strauch/dpa

Vor dem 1:0 durch Patrik Schick (30) in der 25. Minute warf ein Balljunge Keeper Mark Flekken (32) die Kugel zu, sodass der Schlussmann das Spiel schnell machen konnte und durch den Konter letztendlich der Treffer fiel.

Problem: Seit dem 25. Spieltag soll das so eigentlich nicht mehr funktionieren. Torhüter und Feldspieler sollen sich das Rund eigentlich von sogenannten Ballstationen holen, dürfen sich das Spielgerät eben nicht mehr von Balljungen geben lassen.

"Es gibt eine einheitliche Regel, man sollte sie dann auch einheitlich umsetzen. Im Normalfall muss das geahndet werden, wenn die Regel nicht eingehalten wird, sonst macht das wenig Sinn", beschwerte sich RB-Coach Ole Werner (37) entsprechend nach dem Spiel.

Auch Sportchef Marcel Schäfer (41) monierte die Szene. Sah sogar einen Nachteil seinen Spielern gegenüber: "Bei uns stand seltsamerweise nie jemand und hat den Ball eingeworfen, das war bisschen schade."

Wirklich ankreiden kann man der Werkself allerdings nichts. Das "Multiball-Konzept" ist bislang lediglich eine getroffene Absprache aller Bundesliga-Klubs und der DFL. Im Regelwerk steht die Absprache noch nicht. Ob das zukünftig so werden wird, ist auch noch offen.